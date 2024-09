“Artisti” in azione sui nuovi convogli Trenitalia, l’Hitachi Blues preso di mira dai vandali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Graffiti colorati, scritte illeggibili: ecco come si è presentato ieri l’ibrido HTR 412 026. Era nuovo, fiammante, e, in poco tempo, è stato vandalizzato da chi non riesce a trattenere la sua vena artistica e deve, per forza, esprimerla pasticciando, in questo caso, il mezzo pubblico. Non è passato inosservato a chi attendeva il treno ieri: una giornata contrassegnata da pesanti ritardi dei mezzi in circolazione, un guasto tecnico ha fermato centinaia di pendolari e regalato una giornata di vacanza non programmata agli studenti viaggiatori che hanno appena iniziato il nuovo anno. L’immagine, immortalata alla stazione di Samassi da un presente, racconta del bene pubblico non rispettato, usato come album da disegno e sfregiato. Anche i finestrini sono stati dipinti, impossibile quindi, per chi siede accanto ai vetri, poter scorgere il panorama: l’inchiostro copre tutto e non resta che osservare, dunque, per l’ennesima volta l’opera incivile messa a segno sul nuovo convoglio di Trenitalia.