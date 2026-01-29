Il furto è avvenuto durante la notte o all’alba, “stiamo visionando le immagini delle telecamere” ha spiegato il gestore di Sa Schironada Bistrot. “Non c’erano soldi nella cassa, quindi i ladri l’hanno gettata via”.
Nessun bottino sottratto ma ciò che rimane è la vetrata della porta distrutta che corrisponde a considerevoli danni economici.
Si ripete così la dinamica che ultimamente colpisce le attività commerciali a Cagliari e in vari centri dell’hinterland come Elmas, Sestu e Assemini.
Di recente, sempre nel quartiere della Marina, un malvivente, con pistola in mano, ha tentato di rubare l’incasso del mini market situato in via Lepanto: solo grazie alla prontezza del cassiere, un giovane di 20 anni, il malvivente si è dato alla fuga per poi essere arrestato poco dopo dalle forze dell’ordine.