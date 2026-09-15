Oltre 7,2 milioni di euro per ripensare strade e spazi pubblici di Cagliari alla luce del cambiamento climatico. La Giunta comunale ha dato il via alla progettazione di un programma di interventi da 7 milioni e 225mila euro, finanziato con fondi per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, con l’obiettivo di ridurre le temperature nelle aree urbane e migliorare il comfort degli spazi pubblici.

Il progetto prevede tre linee di intervento. La prima riguarda nuove pavimentazioni stradali, con materiali ad alta riflettanza e superfici capaci di limitare l’assorbimento del calore. La seconda punta a creare nuove zone d’ombra, a partire da un progetto pilota in via Garibaldi con l’installazione di strutture ombreggianti. La terza riguarda interventi per una migliore gestione dell’acqua e la realizzazione di infrastrutture capaci di aumentare la resilienza della città.

Le opere rientrano anche nella strategia del progetto europeo GRID, al quale partecipa il Comune di Cagliari e che prevede azioni per l’adattamento delle città agli effetti del cambiamento climatico. Via Garibaldi sarà uno degli spazi individuati per sperimentare le nuove soluzioni.

“È un cambio di paradigma nell’ideazione degli spazi urbani”, spiega l’assessore all’Infrastrutturazione urbana Yuri Marcialis. L’obiettivo, sottolinea, è superare una visione delle strade legata soltanto alla mobilità e progettare invece spazi capaci di “adattarsi a temperature sempre più elevate”, migliorando vivibilità e benessere delle persone.