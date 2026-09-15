Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha nominato il Vice Questore della Polizia di Stato Dott.ssa Annamaria Ciccariello nuovo Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cagliari, subentrando al Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Fabrizio Selis, recentemente assegnato ad altro incarico.

La Dott.ssa Ciccariello, 42 anni, napoletana, proviene dalla Questura di Reggio Calabria, dove ha da ultimo ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio alla Questura di La Spezia ricoprendo diversi incarichi.

È stata assegnata anche alla Questura di Cagliari il Commissario Capo della Polizia di Stato Dott.ssa Francesca Uroni, 37 anni di Cagliari, proveniente dal Centro Addestramento e Istruzione Professionale (C.A.I.P.) di Abbasanta, dove ha ricoperto l’incarico di Funzionario addetto all’Ufficio di Amministrazione e all’Ufficio Studi e Corsi

Inoltre, sono stati trasferiti alla Questura di Cagliari 22 nuovi agenti, provenienti da altre sedi e Reparti. Gli stessi andranno ad implementare i vari Uffici della Questura e dei Commissariati di P.S. della provincia.