È accusato di avere aggredito e minacciato alcune donne lungo la costa gallurese, tra Vignola e Santa Teresa, il 50enne arrestato dai carabinieri della compagnia di Tempio Pausania al termine di un’indagine durata diversi mesi. L’uomo, conosciuto negli ambienti dell’automobilismo sportivo in Sardegna, è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla gip Federica Di Stefano.

Le accuse riguardano una serie di episodi a sfondo sessuale. Secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza, l’uomo avrebbe individuato le vittime nei pressi delle spiagge, per poi avvicinarle con il volto nascosto da un passamontagna e costringerle, sotto minaccia, ad avere rapporti sessuali.

Gli investigatori sarebbero risaliti alla sua identità attraverso l’esame di alcune immagini raccolte nel corso degli accertamenti. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Tempio Pausania.