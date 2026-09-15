ANNIVERSARIO
In ricordo dei cari e indimenticabili
Salvatore Follesa
e
Giovanna Pisano
I fili, i generi, la nuora e i nipoti tutti invitano e
ringraziano quanti vorranno unirsi in ricordo nella
Santa Messa che verrà celebrata Martedì 22 Settembre
alle ore 18.00 nella Parrocchia Santa Barbara in Villacidro.
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