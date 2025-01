Non è un caso isolato: “I titolari e i dipendenti delle attività commerciali vivono quotidianamente con la paura di subire atti violenti sia nei confronti della loro persona che dei loro beni, come gli autoveicoli, in sosta presso la via”.

Commercianti e imprenditori lanciano un appello alle istituzioni: “Riqualificate la via dal punto di vista infrastrutturale al fine di evitare episodi di deliquenza”.

Una sequenza di atti criminali messa in atto da chi, al calar del sole e delle serrande, si fa avanti per compiere azioni contro i beni della zona industriale della cittadina. Priva di illuminazione pubblica “da anni”, spiegano i commercianti, lanciano un appello “al Sindaco di Elmas, all’Assessore responsabile e alla Polizia Locale” al fine di prendere in carico la situazione e arginare il triste fenomeno che va avanti da tempo.