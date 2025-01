Intervento dei Vigili del fuoco, questa mattina, per un incidente stradale sulla strada Provinciale 91 alle porte di Capoterra. Per cause ancora da accertare, un uomo di 84 anni alla guida di un’auto ha perso il controllo del veicolo e, dopo l’impatto con una rotatoria, il mezzo si e’ ribaltato sulla carreggiata.

La chiamata di soccorso al 112 ha attivato una squadra di pronto intervento della centrale operativa dei Vigili del fuoco di Cagliari.

Gli operatori giunti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

L’uomo, lievemente ferito, è stato soccorso dal 118.

Sul posto le forze dell’ordine.