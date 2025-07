Elmas, nella zona industriale l’asfalto danneggiato mette in serio pericolo gli automobilisti: “In tanti invadono la corsia opposta rischiando lo scontro con le vetture in corsa”. Sono preoccupati i tanti cittadini che ogni giorno percorrono le arterie del Piano per gli Insediamenti Produttivi, in particolar modo per “un danneggiamento importante con buca nella pavimentazione”: “Siamo costretti a dover fare le acrobazie per evitare la buca e, a volte, alcuni invadono la corsia opposta rischiando una collisione”.

Una richiesta alle istituzioni di competenza, ossia quella di mettere in sicurezza l’arteria per evitare manovre azzardate che potrebbero causare anche gravi conseguenze agli automobilisti.