I carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno denunciato ieri sera un 49enne, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito mentre i militari transitavano lungo le vie cittadine del capoluogo e hanno notato l’uomo alla guida della propria auto. Fortemente insospettiti dall’atteggiamento cauto e guardingo del conducente, i carabinieri hanno deciso di affiancare il mezzo e intimare l’alt per effettuare un normale controllo alla circolazione stradale. Tuttavia, non appena si è accorto della presenza dell’equipaggio dell’Arma, l’automobilista ha tentato di vanificare gli accertamenti lanciando repentinamente dal finestrino un piccolo involucro.

La manovra non è sfuggita agli operanti, che hanno immediatamente bloccato l’auto in sicurezza e recuperato l’oggetto lanciato sulla carreggiata. Le successive verifiche hanno consentito di accertare che all’interno del sacchettino recuperato si trovavano 10 dosi di eroina, prontamente sottoposte a sequestro.

Ricostruita la vicenda l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria cagliaritana per le valutazioni di competenza.