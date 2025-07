È morto nella notte all’ospedale Santissima Annunziata Antonello Lambroni, 63 anni, vittima dell’esplosione avvenuta lo scorso 30 giugno nel suo appartamento a Sassari. L’uomo era ricoverato in Rianimazione con ustioni di secondo grado sul 70% del corpo. Le indagini dei vigili del fuoco e della polizia scientifica hanno accertato che a provocare lo scoppio è stata una fuga di gas. All’interno dell’abitazione, situata al secondo piano di una palazzina in via Principessa Maria, sono state trovate due bombole scollegate dall’impianto e con i rubinetti aperti, lasciando così ipotizzare il gesto volontario.