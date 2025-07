Una vetrina spaccata con un oggetto contundente, un mastello usato per raccogliere l’oro rubato e un bottino da trentamila euro. È il furto lampo messo a segno nella notte a Elmas, in via Sulcitana, ai danni della gioielleria di Omar Cara. Il colpo, durato appena sei minuti, è stato ripreso da alcune telecamere: nelle immagini si vede il ladro mentre infrange il vetro della vetrina, si china e riempie rapidamente il contenitore con collane, bracciali e altri preziosi. Il tutto tra le urla disperate dei vicini. Per il commerciante si tratta di un durissimo colpo: anni di lavoro mandati in fumo in pochi istanti. Un’altra ferita per chi cerca di tenere in piedi un’attività nell’hinterland cagliaritano, tra furti e atti vandalici che mettono in ginocchio intere famiglie. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per identificare il responsabile e recuperare la refurtiva. Nel frattempo, tra i commercianti cresce il senso di abbandono e la richiesta di maggiore sicurezza.