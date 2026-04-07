Ennesimo ribaltone del Partito sardo d’azione che, dopo l’alleanza con la Lega di Salvini e i cinque anni di governo regionale nel centrodestra, torna dall’altra parte della barricata politica. Dopo le dichiarazioni del segretario Christian Solinas, ex governatore, che aveva aperto la strada a nuovi ragionamenti politici con il centrosinistra (ma non con i 5 stelle), è ora Christian Stevelli ad annunciare il ribaltone: avversario diretto di Graziano Milia nella scorsa competizione elettorale come candidato sindaco per le amministrative a Quartu, annuncia ora il sostegno alla ricandidatura del sindaco uscente.

La mossa di Stevelli, storicamente vicino all’ex presidente della Regione Christian Solinas, e le dichiarazioni dello stesso ex alleato di ferro di Salvini, sempre in primissima fila ai raduni di Pontida, sembra dunque preludere a un cambio di strategia più ampio per il Psd’Az. I Quattro Mori, secondo quanto emerge dagli ultimi segnali, guardano ora a un’alleanza con le forze democratiche e riformiste, includendo potenzialmente anche il Pd e alcune realtà civiche, allontanandosi dall’asse tradizionale con Lega e Fratelli d’Italia.L’effetto dell’appoggio di Stevelli potrebbe andare ben oltre la città: se la strategia civico-riformista del Psd’Az dovesse consolidarsi, potrebbe rappresentare un modello replicabile per le future elezioni regionali, ridisegnando gli equilibri politici dell’Isola e lasciando il centrodestra tradizionale in posizione più debole.