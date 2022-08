Elmas flagellata dal tornado, inizia la conta dei danni: “Proclamato lo stato di calamità”

A Elmas il nubifragio, fortunatamente, non ha mietuto vittime e non si registrano feriti, ma i danni ci sono. E la conta è appena iniziata. La sindaca Maria Laura Orrù ha dichiarato lo stato di calamità: “Quanto accaduto ieri pomeriggio è stato un evento straordinario e imprevisto, con danni e disagi riscontrati nei diversi comuni del cagliaritano, compreso il nostro. Al netto di alcune importanti criticità, alberi caduti, allagamenti localizzati e danni alle cose, alle auto in particolare, il nostro territorio ha tenuto abbastanza bene ma soprattutto, fortunatamente, nessuno si è fatto male. Abbiamo fatto il possibile per mettere subito in sicurezza le persone e il territorio, risultato raggiunto grazie allo straordinario impegno della Protezione Civile locale e regionale e agli sforzi delle nostre associazioni locali, che si sono attivate immediatamente per garantire il loro supporto. Un ringraziamento speciale va anche ai cittadini che si sono mobilitati, ai lavoratori del verde e di Lavoras e ai dipendenti comunali: tutti , chi sul campo, chi in municipio, si sono e si stanno tuttora adoperando per ridurre al massimo le criticità e ripristinare quanto prima una situazione di normalità”.

“Oggi abbiamo dichiarato lo stato di calamità naturale per certificare agli enti sovraordinati il nostro stato di disagio, con la speranza di ricevere celermente le risorse sufficienti a coprire i danni”, annuncia la sindaca. “Eventi come quello di ieri sono figli di un’emergenza climatica oramai conclamata e diventeranno ogni giorno di più improvvisi e imprevedibili. Motivo per cui nel prossimo futuro dovremo farci trovare sempre attenti e preparati a far fronte alle emergenze. Siamo dispiaciuti come tutti e siamo vicini soprattutto alle persone che hanno più bisogno. Invitiamo i cittadini a verificare eventuali danni ai loro beni così da farsi eventualmente trovare pronti per i contributi che la regione dovesse erogare”.