E’ in carcere a Quartucciu il 14enne che ha accoltellato il compagno: l’accusa è tentato omicidio

Di



apertura

Il ragazzino di Sarroch che ieri con un coltello da cucina ha colpito il 15enne riducendolo in fin di vita è stato trasferito nel penitenziario minorile. Comunità sotto choc: la vittima è in coma farmacologico, l’aggressore sarebbe stato vittima di diversi episodi di bullismo, ragione per cui girava con un coltello da cucina nello zaino. Il 15enne vittima dell’aggressione è in terapia intensiva della cardioanestesia, in coma farmacologico: era stato colpito alla carotide.