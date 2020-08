“Due contagi in un giorno al Ss. Trinità, avvenuti fuori dall’ospedale: falle nel pre-triage”

Due persone risultate positive, in un giorno, al Santissima Trinità di Cagliari. Una dottoressa di Psichiatria 1 e un giovane tirocinante contagiati: “Ma non collegati tra loro”, questa la precisazione arrivata dai piani alti dell’ospedale. Due casi nei quali il contagio “è avvenuto fuori dall’ospedale”. Tamponi già fatti, sulle persone entrate in contatto con i positivi, e ci sono i primi esiti: negativi. Una situazione che, però, mette sugli scudi il sindacato Fials. Il suo segretario provinciale Paolo Cugliara è netto: “Chiedo un intervento rapido e risolutivo da parte dell’assessore della Sanità, ci sono delle falle paurose”. Quali? E Dove? “Nel pre-triage, servono elevatissime competenza. Come si fa, poi, a stabilire dove è avvenuto il contagio? Per noi, il fatto che si stiano verificando casi di contagio, visto lo scenario regionale, non ci coglie di sorpresa. Abbiamo già denunciato”, dice Cugliara, “la situazione del pre-triage del pronto soccorso e non abbiamo visto miglioramenti siginificativi”.