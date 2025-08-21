Si sono conclusi con oltre 40 segnalazioni alle Prefetture competenti i controlli antidroga effettuati dalla Guardia di Finanza durante l’edizione 2025 del festival cross-over più grande d’Italia. Il dispositivo messo in atto dalle unità cinofile del Gruppo Olbia ha riguardato principalmente gli accessi all’area del festival, con un’attività di filtraggio che ha permesso di intercettare le sostanze stupefacenti prima che venissero introdotte all’interno dell’evento che, come di consueto, ha richiamato nel capoluogo gallurese decine di migliaia di fan provenienti da tutto il mondo.

Tra lo stupefacente sequestrato dai Finanzieri, soprattutto a carico di giovani e giovanissimi, non sono mancate, insieme ai derivati della canapa indiana (come hashish e marijuana), anche droghe pesanti e droghe sintetiche come cocaina e ketamina. Durante i 4 giorni di kermesse musicale, è stato impiegato, accanto alla unità cinofile, un contingente di “Baschi Verdi” appartenenti alla Sezione Operativa Pronto Impiego del Gruppo Olbia, sempre parte integrante del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica.

L’intervento rientra in un piano articolato, predisposto dal Comando Provinciale in concomitanza con l’avvio della bella stagione, volto a garantire sicurezza e prevenire episodi di spaccio e microcriminalità sia in ambito cittadino che in occasione dei “grandi eventi”.

Anche quest’anno, l’intervento delle Fiamme Gialle non ha trascurato la prevenzione e la repressione del fenomeno della contraffazione e della tutela dei marchi. Tale attività ha consentito il sequestro di circa un migliaio di articoli di merchanding contraffatto, riportante i loghi ed i nomi degli artisti che si sono esibiti durante i 4 giorni di festival, con la conseguente segnalazioni dei responsabili alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Le attività, svolte in un clima di serenità coerente con la natura dell’evento, dimostrano, ancora una volta, il costante impegno profuso dal Corpo a tutela della sicurezza, della salute pubblica e dell’economia legale.