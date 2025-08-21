Estate agli sgoccioli ma le polemiche continuano ad animare le giornate tra tuffi e tintarella nelle coste del Sud Sardegna: è di ieri la segnalazione che riguarda la super tenda per ripararsi dal sole, utile e comoda per chi la usa ma non per i vicini di asciugamano che si trovano a dover sgomitare per godere in totale relax le ore a disposizione.

Questo è solo uno dei tanti casi che hanno scaldato l’estate, da Cagliari a Villasimius le segnalazioni si sono susseguite a suon di post, like e commenti: “La spiaggia è di tutti, più rispetto e meno cafonaggine”, in sintesi, è l’opinione di tanti che, in alcuni casi, non hanno esitato anche a chiamare le autorità per il troppo spazio occupato in spiaggia.