Dramma nelle campagne di Sinnai, muore stroncato da un malore Tore Podda

Choc e lacrime a Sinnai per la scomparsa improvvisa di Tore Podda. L’uomo, esponente di spicco del partito di Forza Italia e fondatore di un’autoscuola molto frequentata nel paese, è morto stroncato da un malore. Podda si trovava in una zona di campagna, in via della Libertà, quando si è accasciato a terra. A poca distanza c’era un incendio, che però non ha influito sul decesso, come confermato anche dal medico legale. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Quartu, agli ordini del capitano Valerio Cadeddu, e una squadra dei Vigili del Fuoco. Lacrime nel paese del Cagliaritano, la notizia della morte di Tore Podda ha fatto rapidamente il giro delle case e delle famiglie.

Podda era conosciuto e stimato anche per il suo impegno politico nelle fila del partito berlusconiano. Nel 2016 aveva tentato la candidatura a sindaco proprio nella “sua” Sinnai.