Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due ladri che avevano rapinato il suo negozio 5 anni fa a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Roggero è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi ed era stato chiederò un differimento della pena.

“Non si ravvisa, né sono state indicate dalle difesa, le circostanza di necessità e di urgenza indispensabili” per la scarcerazione, la motivazione dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino. Questa decisione è provvisoria: ora starà alla Procura generale della Corte d’Appello di Torino e al Tribunale di Sorveglianza di Torino confermarla o meno.

“È una questione che stanno seguendo i nostri legali – le parole della figlia Laura Roggero –. Manteniamo la speranza che ci sia comunque una soluzione, che sia la concessione dei domiciliari o la grazia, anche tenuto conto della sua età”.