È un mistero la morte di una donna di 41 anni ritrovata in strada senza vita dopo essere precipitata dal balcone di una stanza d’albergo a Taranto. L’episodio, accaduto la notte della vigilia di Natale, è al vaglio degli inquirenti che al momento- oltre al gesto volontario- non escludono nemmeno altre ipotesi. Stando alle prime ricostruzioni, la donna si era allontanata da casa per motivi ancora ignoti, prenotando una stanza nella città pugliese. Tante le cose che non si conoscono sugli ultimi giorni e sulla vita privata della 41enne, sulla quale stando indagando le forze dell’ordine. Sembra che la donna fosse stata denunciata da alcuni membri della famiglia e che fosse affetta da problemi psichici, ma tutto è da verificare. I risultati dell’autopsia, già effettuata in questi giorni, sapranno dare risposte più certe circa le morte della donna. Al momento non sembra ci siano elementi che portino a pensare che qualcuno possa averle fatto del male, ma le indagini sono apertissime.