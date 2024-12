Un episodio di onestà e gratitudine che fa ben sperare, in un mondo spesso troppo egoista e pronto ad imbrogliare il prossimo appena possibile. Come riporta Fanpage, a raccontare l’accaduto è la stessa protagonista, una donna che stava passeggiando nel parco Giovanni Paolo I, a pochi passi dal Vaticano a Roma. In un gruppo di quartiere la donna ha spiegato di essersi accorta di aver perso il portafogli durante la sua camminata. “Avevo perso il portafogli con le carte, i documenti e anche 100 euro circa in contante: ero disperata”, scrive la donna. Ma poi è accaduto l’inaspettato. Il marito riceve una telefonata da parte di un ragazzino che gli spiegava di aver ritrovato il portafoglio. “Non sto neanche a spiegare lo sforzo e l’inventiva che hanno usato i tre amichetti per contattare mio marito sul numero portoghese: sono risaliti al numero da una medaglietta di Pepe, il mio cane. Si trattava di una medaglietta di scorta su cui sono comunque incisi i nostri numeri di telefono, la conservavo proprio nel portafoglio per eventuali necessità”, racconta sbalordita la donna. E conclude: “Spero che i genitori di questi tre ragazzi leggano questo post perché devono essere orgogliosi dei loro figli. Queste sono le famiglie che funzionano, quelle che insegnano senso civico e onestà”. I ragazzi hanno anche ricevuto una ricompensa per il loro gesto.