Dolianova in lutto per un giovane di 27 anni scomparso improvvisamente: addio ad Andrea Meloni, “un altro giovane vola in cielo”.

Una notizia che è piombata in paese dove il giovane era ben conosciuto: tanti i coetanei che anche attraverso i social si stringono alla famiglia con un messaggio, una riflessione per ricordare il ragazzo.

Affettuosamente era anche chiamato “Doraemon”, un soprannome con il quale, in tanti, lo chiamavano.

Ora rimane solo il suo ricordo e qualche foto pubblicata nella sua bacheca, con un sorriso stampato sulle labbra: “Vola alto più che puoi ti voglio bene sempre”.