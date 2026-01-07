Quartu Sant’Elena, liquami in mezzo alla strada da oltre un mese, i residenti delle vie Panzini e Manara in rivolta: “È intervenuto un autospurgo ma il problema si è ripresentato dopo due giorni”.

Miasmi e sgaditi ospiti che saltano fuori da un tombino situato in via Manara, angolo via Copernico, di fronte allo spazio riservato per cani. “Noi abitiamo in un condominio, abbiamo segnalato ampiamente il disagio alle istituzioni di competenza ma, sinora, il problema non è stato risolto. È da un mese che subiamo le conseguenze del guasto, la situazione è un potenziale rischio anche dal punto di vista igienico sanitario”.

Le richieste dei cittadini: “Attendiamo un intervento risolutivo, l’ente preposto ha inviato un autospurgo ma il problema si è ripresentato poco dopo. Al momento tutto tace, tranne noi che continuiamo a protestare per il disservizio” comunica C.S.