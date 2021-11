Dolci da donare ai bimbi sfortunati, a Cagliari arrivano i “sacchetti di Natale”

L’anno scorso è stata la scatola, quest’anno il sacchetto. Sempre di Natale. Federica Serra e Claudia Xaxa ritornano, per il secondo anno, con un’iniziativa benefica destinata a rendere felici migliaia di bimbi: i “sacchetti di Natale”. Le due giovani sono pronte a raccogliere sacchi pieni di dolci da consegnare a sei associazioni (Il Sogno di Giulia, Charlibrown, Donne al Traguardo, Domus de Luna, La Cicala e la Formica e Arcoiris) che si occupano e tutelano migliaia di piccoli bisognosi, che spesso vivono in famiglie con difficoltà economiche anche molto grave. In cosa consiste l’evento benefico? Chiunque può “prendere un sacchetto o una busta natalizia, riempirla di dolciumi in confezione integra e non scaduti, scrivere un bel messaggio di augurio, un pensiero di vicinanza, una poesia, indicare all’esterno se il sacchetto è indirizzato ad un bambino o ad un adulto e consegnarlo”. Dove? “Dal 29 novembre al 15 dicembre ogni martedì e giovedì dalle ore 10 alle 13 in via Verdi 16/A a Cagliari e sabato 11 dicembre in modalità drive in dalle 12 alle 15 presso i parcheggi dello stadio Sant’Elia”

“Siamo certe che anche questa volta ci aiuterete a dare vita ad un piccolo miracolo di Natale e a portare un pensiero di vicinanza a chi si trova in difficoltà”, spiegano le organizzatrici. “Attenzione, non ritireremo generi alimentari, vestiario, denaro o donazioni di altro genere e i sacchetti dovranno essere di medie dimensioni (circa 30/40 centimetri di altezza)”. Per maggio info è attivo un indirizzo email: scatolenatalecagliari@gmail.com