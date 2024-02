Documenti rubati e armi proibite, giovane senegalese arrestato a Cagliari

Documenti rubati e armi proibite, senegalese arrestato a Cagliari.

Cagliari, arrestato ieri per furto aggravato, e contestualmente denunciato per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un trentaquattrenne senegalese residente a Quartu Sant’Elena. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri in via Timavo, mentre rovistava all’interno di una Lancia Delta di proprietà di un sessantenne. Nel corso della conseguente perquisizione personale sono stati trovati un marsupio con all’interno una tessera sanitaria rubata alcuni giorni fa ad un 42enne cagliaritano, un permesso di soggiorno intestato a un connazionale ventunenne, una borsa in pelle contenente 140 euro e un coltello a serramanico di genere proibito. Lo straniero è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.