Cagliari, tenta la fuga e lancia la droga dal finestrino dell’auto: 30enne fermato dai carabinieri.

E’ stato fermato a bordo di una Mercedes con la quale aveva inizialmente tentato una breve fuga. Immediatamente inseguito dai carabinieri, ha tentato di sbarazzarsi di qualcosa, gettandolo dal finestrino dell’auto, prima di fermarsi all’interno del parcheggio privato di un locale pubblico. Sapendo di non poter sfuggire al controllo, ha tentato di porre rimedio con uno stratagemma a una qualche sua responsabilità. Il sotterfugio non è però sfuggito ai militari che hanno recuperato l’involucro che conteneva 50 grammi e mezzo di hashish. Ne è scaturita una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, nel corso della quale sono stati sequestrati altri cinque involucri in cellophane, contenenti complessivamente 28,2 grammi di marijuana e quasi un grammo di hashish. L’uomo, un 30enne di Quartu, noto per precedenti, è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio. Tutte le sostanze verranno custodite in cassaforte, prima della distruzione e in attesa del processo.