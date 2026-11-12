A Cagliari il 54% delle persone intervistate ammette di controllare lo smartphone durante una conversazione faccia a faccia, una quota inferiore di dieci punti rispetto alla media nazionale. Per il 43% si tratta però di un’abitudine quotidiana, contro il 40% registrato in Italia. È quanto emerge da un’indagine condotta da Unobravo su 1.699 adulti, dedicata al rapporto tra smartphone, attenzione e sonno.

Il 37% dei cagliaritani dichiara di non guardare mai il telefono mentre parla con qualcuno, rispetto al 31% degli italiani. La città si colloca così tra quelle in cui la distrazione digitale durante le conversazioni è meno diffusa: a Palermo, per esempio, la percentuale di chi controlla lo smartphone mentre dialoga con un’altra persona raggiunge il 77%.

L’uso del telefono emerge anche nelle abitudini legate all’intrattenimento. A Cagliari il 69% degli intervistati dichiara di scorrere contenuti sullo smartphone mentre guarda la televisione almeno una volta al giorno, dodici punti in più rispetto alla media nazionale del 57%.

L’indagine fotografa più in generale il rapporto degli italiani con i dispositivi digitali: il 46% afferma di trascorrere più tempo del previsto a scorrere contenuti online, mentre il 77% utilizza il telefono, almeno occasionalmente, nei trenta minuti prima di addormentarsi. Più di quattro persone su dieci riferiscono inoltre di sentirsi più ansiose o stressate dopo aver visualizzato contenuti negativi o preoccupanti sul web. Per il 39%, infine, l’uso dello smartphone rende più difficile rilassarsi mentalmente.

Lo studio completo è disponibile sul sito di Unobravo (https://www.unobravo.com/dati/smartphone-attenzione-sonno)