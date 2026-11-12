Tragedia questa mattina sulla 125Var, la vecchia Orientale Sarda, a Cardedu. Due mezzi, per cause ancora in fase d’accertamento, si sono scontrati. Nell’impatto purtroppo un 41enne, Luca Rubiu, guardia giurata di Lanusei. Inutili i tempestivi soccorsi giunti sul posto per il giovane, deceduto sul colpo.

Sgomento per il dramma che ha colpito la famiglia Rubiu e cordoglio anche da parte dell’Ogliastra calcio: “Quelle notizie che non vorresti mai sentire, soprattutto quando ti sei appena alzato.

Tutto il gruppo si stringe intorno alla famiglia di Giuseppe Rubiu per la scomparsa del caro figlio Luca, morto in un incidente stradale questa mattina nei pressi di Cardedu.

Riposa in pace.”