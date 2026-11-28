Tragedia nella mattinata di oggi a Nulvi, nel Sassarese, dove Nicola Buscarinu, 61 anni, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore nel centro abitato, a poca distanza dalla propria abitazione e dal mercatino rionale. L’uomo si è accasciato a terra, facendo scattare immediatamente la richiesta di soccorso da parte di alcuni residenti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e l’équipe dell’elisoccorso Areus, che hanno tentato a lungo di salvargli la vita, ma durante il trasferimento in ambulanza verso il punto di atterraggio dell’elicottero, nei pressi della stazione ferroviaria, è stato colto da un’ulteriore crisi. I tentativi dei sanitari si sono rivelati inutili. La diagnosi è stata di arresto cardiocircolatorio. Buscarinu lascia la moglie e due figli. Molto conosciuto nella comunità di Nulvi, era impegnato nella cooperativa casearia San Pasquale e faceva parte della compagnia barracellare.