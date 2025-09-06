Paulilatino, decine di animali sani abbattuti per contrastare la dermatite bovina: “Questo e quello che è successo questa mattina ad un allevatore, si è visto tutto questo davanti, senza poter fare nulla”.

Adulti e vitelli che cadono giù, abbattuti anche se sani, non infetti. La rabbia e la disperazione aumenta tra gli allevatori messi in croce che non possono far altro che condividere le immagini, spietate, dei loro animali che, uno dopo l’altro, prima corrono e poi vengono caricati nei container privi di vita, ammassati uno sopra l’altro per essere smaltiti.

In queste ore sul web scorrono i video postati da chi non rimane in silenzio e pubblicamente scrive: “Non è una visione che fa bene ma questo è quello che sta succedendo. Chiedo dove sono gli animalisti, i veterinari che hanno studiato per salvare gli animali che, oltretutto, qui non c’era da salvare nulla perché non sono animali infetti, perché tra tutte queste solo una vacca era positiva. Tutte le altre sane. Quando mai un veterinario ha studiato per fare una simile mattanza?”.