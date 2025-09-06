Un concerto con le note della generosità e solidarietà a favore del giovane concittadino da tempo malato.

L’intero ricavato della serata in programma sabato 13, infatti, sosterrà la campagna #unautopertommy, che mira a raccogliere 30 mila euro per acquistare una macchina usata adatta al trasporto di persone diversamente abili.

Tommy, è un ragazzo di 34 anni affetto da Distrofia Muscolare, una malattia che lo ha immobilizzato sin dall’infanzia.

Tommy vive a Quartucciu, respira e si nutre grazie ad apparecchiature artificiali, ma questo non lo ha mai fermato: ama la vita, ama vivere.

La musica, il cinema, il calcio e le serate rock sono alcune delle sue passioni.

Nonostante le difficoltà, Tommy non rinuncia a seguire il Cagliari allo stadio e a coltivare un interesse profondo per la cultura in tutte le sue forme.

Purtroppo, dopo la perdita della madre e il peggioramento delle condizioni di salute del padre, Tommy ha dovuto affrontare la vita in maniera autonoma. Con coraggio e determinazione, ha scelto di vivere una vita libera e adatta alla sua età, lontana dalle strutture sanitarie che, pur offrendo assistenza, non gli permetterebbero di mantenere il suo stile di vita indipendente.

Ogni giorno combatte con barriere architettoniche o con parcheggi per disabili occupati da chi non è titolare dell’apposito tagliando.

Beneficia di un finanziamento regionale – Progetto ritornare a casa – che copre quasi completamente il costo degli operatori che lo assistono 24 ore su 24.

Questi finanziamenti non sono tuttavia sufficienti a pagare gli stipendi di tutti gli assistenti, nonché le ferie che spettano loro. Per colmare questa mancanza, è costretto ad attingere alla sua pensione di invalidità, che però si esaurisce rapidamente, rendendo impossibile far fronte alle altre spese quotidiane.

Al costo degli operatori si sommano poi il canone di locazione e le utenze, che con l’aumento del costo dell’energia, gli hanno visto recapitare una bolletta di addirittura seicento euro.

A queste spese si aggiungono infine quelle per la macchina, indispensabile per spostarsi.

Dopo centinaia di migliaia di chilometri percorsi, la Fiat Doblò che Tommy sta utilizzando, oltre a non nascere per trasporto disabili – sta evidenziando importanti segni di cedimento, ed è sempre meno adatta a viaggiare in sicurezza.

Oggi, Tommy si trova in un momento di grande difficoltà. Da un anno a questa parte ha visto infatti diminuire una voce dei finanziamenti ricevuti e vede avvicinarsi il rischio di dover trasferirsi in una struttura sanitaria, un’eventualità che per lui sarebbe devastante.

“#UNAUTOPERTOMMY è una campagna di crowdfunding che mira a raccogliere 30.000,00 euro per acquistare una macchina usata adatta al trasporto di disabili.

Mediamente, un’auto nuova attrezzata al trasporto di persone a mobilità ridotta, ha sul mercato un costo che si aggira intorno ai 50 mila euro.

Non parliamo, di un’automobile normale ma di un mezzo attrezzato adibito sia nei suoi interni che nelle possibilità di accesso al trasporto di persone in carrozzina, compresi sistemi di sicurezza specifici per bloccare gli ausili.

Si tratta di un obiettivo che potremo raggiungere solo con l’aiuto di tante persone e per questo anche il più piccolo contributo rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di nuove storie di gioia e inclusione per Tommy.

Non vogliamo lasciare Tommy solo in questo momento e ci affidiamo alla sensibilità di chi vuole unirsi a noi per aiutarlo a conservare la sua autonomia e la sua libertà, affinché possa continuare a vivere una vita piena e dignitosa” spiegano gli organizzatori della raccolta fondi a favore della nobile causa.