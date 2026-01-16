Decimomannu, raccoglitori per indumenti usati scambiati per discarica: dentro è stato gettato di tutto, persino pannolini usati. La sindaca Monica Cadeddu: “Da oggi i mastelli sono stati posizionati all’interno dell’isola ecologica”.

Una moda purtroppo diffusa quella di deturpare la raccolta del tessile: scarpe, borse e vestiti che possono essere ancora usati e, invece, finiscono in discarica poiché irreparabilmente compromessi. A Decimomannu, come già accaduto in molti territori dell’hinterland cagliaritano, gli operatori hanno trovato di tutto: umido, vetro e altri materiali, “compromettendo la qualità del rifiuto tessile”.

La decisione di spostare i contenitori nell’isola ecologica consentirà una vigilanza più severa che permetterà un conferimento controllato.

Il comportamento di pochi determina gravi conseguenze per tutti: “Impossibilità di conferire i tessili nei centri di raccolta specializzati. Rischio di sanzioni in caso di controlli. Incremento dei costi per tutta la collettività, poiché il materiale, non più recuperabile, finisce nel secco residuo”.

Conferire correttamente è un obbligo morale verso l’ambiente e la comunità.