Rinasce l’U.S. Mandas, società gloriosa con una storia importante alle spalle: parteciperà al campionato di 2^ categoria girone C, un girone molto equilibrato con tante squadre ben organizzate che lotteranno per vincere.

Fondata nel 1931, la società ora ha unito il percorso dello Sporting Mandas alla tradizione dell’Unione Sportiva per rilanciare il calcio locale e cercherà di dire la sua: “Abbiamo allestito una squadra giovane e allo stesso tempo esperta”. Il grande lavoro di Adriano Schirru, direttore sportivo, del presidente Gianfranco Gessa ha permesso alla società di rifondare ciò che negli anni si era un pò perso, ovvero l’ambizione.

Davide Puddu sarà il mister insieme a Marco Pilia mandarese doc, che farà da vice.

Mister Puddu avrà a disposizione una rosa importante.

“Cercheremo di ben figurare in ogni campo, avremo pieno rispetto dei nostri avversari, sono sicuro che ci divertiremo” mister Puddu.

“La scelta di andare a Mandas è stata facile da prendere, l’entusiasmo del direttore sportivo Schirru, di mister Pilia e di tutto il paese mi ha travolto da subito, spero che Mandas torni nel calcio che conta”.

Appuntamento il 31 agosto allo stadio comunale Renato Raccis, e ci sarà il pienone, il pubblico delle grandi occasioni pronto a tifare per la sua squadra del cuore.