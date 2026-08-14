Gesico, maxi perdita idrica, stop all’acqua nei Comuni di Gesico, Selegas (compresa la frazione di Seuni), Suelli, Senorbì (comprese le frazioni di Sisini e Arixi), Ortacesus, Guamaggiore, Guasila e San Basilio.

Ieri è stata intercettata un’importante perdita idrica sulla condotta foranea DN 500 in cemento amianto, ubicata in agro del Comune di Gesico, in prossimità dell’incrocio tra la S.P. 5 e Via Sant’Amatore.

Considerata l’entità della perdita e la complessità dell’intervento necessario per la sua riparazione, è stato programmato un intervento urgente con inizio alle ore 06:30 di oggi. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario interrompere l’approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni.

Nel Comune di Gesico il serbatoio idrico risulta attualmente fuori servizio per lavori di manutenzione straordinaria. L’alimentazione della rete è pertanto garantita mediante by-pass diretto dalla condotta foranea, senza alcuna disponibilità di riserva idrica (sono in corso i lavori per il posizionamento di n° 2 serbatoi provvisori).

Saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per limitare al minimo i disagi alla popolazione servita.