Dramma a Ottana, morto un bimbo durante il sonno: lutto in paese, annullati tutti gli eventi.

Una tragedia che ha scosso la piccola comunità quella accaduta ieri: “Piccolo Angioletto prega per dare la forza ai tuoi cari”.

Non si è più svegliato, aveva 2 anni, dormiva nel suo lettino e non ha più riaperto gli occhi. Un dramma per la sua famiglia e tutto il paese che si è stretto unito in questo doloroso momento.

Annullata la festa: l’mministrazione comunale di Ottana, l’associazione culturale Sant’Antonio Abate, insieme a tutti i gruppi e le associazioni coinvolte, hanno comunicato che, “a causa del gravissimo e tragico lutto che ha colpito la comunità, i festeggiamenti civili in onore di Sant’Antonio Abate, previsti per il 16 gennaio, sono annullati”. Il sindaco, “interpretando il sentimento unanime della cittadinanza, esprime il più profondo cordoglio e la propria sincera vicinanza ai familiari colpiti dalla dolorosa perdita”.