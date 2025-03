Decimomannu, inaugurato il bosco letterario Oscar Wild: 10 nuovi alberi, “Decimomannu è il primo tassello di questa bellissima iniziativa, che presto si estenderà in tutta la Sardegna”.

Rispetto per l’ambiente e amore per la lettura, l’area sarà dotata di panchine e di una casetta per il bookcrossing, con libri a disposizione di tutti.

Ieri la sindaca Monica Cadeddu insieme ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e dell’Istituto Tecnico Meucci-Mattei, hanno messo a dimora 10 alberi inaugurando così il Bosco Letterario Oscar Wilde, preso via Gramsci a Decimomannu.

Un momento speciale, arricchito dalla presenza del Sindaco dei Ragazzi, Samuel Pinna, e reso possibile grazie all’impegno dell’Associazione Baa’ Ba, promotrice del 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑖𝑛𝑏𝑜𝑜𝑘, che ha scelto proprio Decimomannu per avviare questo straordinario progetto.

L’idea nasce dal desiderio di restituire qualcosa all’ambiente: gli incontri letterari comportano viaggi in aereo degli autori, con un impatto sull’inquinamento.

Per compensare, l’associazione ha scelto di destinare parte dei proventi della vendita dei libri all’acquisto di alberi, dando vita a un bosco letterario diffuso che assorbirà le emissioni di CO₂.

Decimomannu è il primo tassello di questa bellissima iniziativa, che presto si estenderà in tutta la Sardegna. “Oltre a promuovere il rispetto per l’ambiente e la cultura, questo spazio diventerà un punto di incontro per la comunità e i ragazzi, un luogo dove fermarsi, leggere e stare insieme. L’area sarà dotata di panchine e di una casetta per il bookcrossing, con libri a disposizione di tutti. È stata una mattinata in cui entusiasmo, partecipazione e rispetto per l’ambiente si sono uniti in un gesto concreto” ha spiegato la sindaca.

““𝐴𝑏𝑏𝑖𝑎𝑡𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑎, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑠𝑒 𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎”, perché è proprio così che nasce il senso di comunità.

Grazie all’Associazione Baa’ Ba, a tutti coloro che stanno rendendo possibile questo percorso e un grazie davvero sentito a chi oggi ha messo le mani nella terra con passione e impegno.

Avete piantato alberi, ma anche futuro, bellezza e responsabilità”.