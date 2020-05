Davide Trudu morto dopo la caduta dal trattore a Samassi, il guidatore denunciato per omicidio colposo

È stato denunciato per omicidio colposo il guidatore del trattore sul quale era salito, perdendo poi l’equilibrio e cadendo, battendo la testa, Davide Trudu. Il 30enne di Samassi è morto qualche ora dopo all’ospedale Brotzu a causa delle ferite riportate. I carabinieri di Sanluri hanno finito le indagini e sono risaliti a chi si trovava al volante del trattore: all’origine della tragedia una manovra che ha fatto perdere l’equilibrio al giovane. I militari nei giorni scorsi sono giunti al casolare dove era stato portato il trattore, sequestrandolo, e appurando che l’uomo alla guida era senza patente e il mezzo non assicurato, potrebbe per questo essersi allontanato dopo l’incidente. Segnalato per guida senza patente e senza assicurazione nonché per sovrannumero passeggeri su veicolo agricolo, i carabinieri lo hanno quindi denunciato all’autorità giudiziaria per omicidio colposo stradale e omissione di soccorso.