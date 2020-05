Bar e ristoranti in crisi a Cagliari: “Spazi gratis per i tavolini all’aperto”

La possibile svolta era nell’aria da giorni, oggi arriva la conferma: più spazi all’aperto per i titolari di bar e ristoranti, stremati e in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Le nuove regole sulle distanze hanno portato in molti a dover eliminare posti a sedere, senza però poterli spostare fuori. Ma, a breve, tutto cambierà. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, infatti, ha annunciato la firma della delibera con la quale lancia un possibile “salvagente” ai ristoratori: “Estenderò temporaneamente le concessioni di suolo pubblico. Per via delle norme sul distanziamento, il settore dei bar, dei locali e della ristorazione, si trova in forte difficoltà”, rinocosce il sindaco. “Vogliamo offrire nuove superfici in esterno per compensare parte della capienza persa all’interno, per le quali non faremo pagare alcun onere aggiuntivo”.

“Cagliari ha molti spazi di grande pregio male o poco utilizzati che noi intendiamo valorizzare: pensiamo di attrezzare anche nuove aree per offrire alternative a chi opera in zone già congestionate. Abbiamo davanti a noi una straordinaria opportunità per ripensare in termini innovativi la visione urbanistica della città, di riconquistare spazi alla vita sociale. Perché questa crisi ci ha insegnato che le nostre strade all’aperto, i nostri centri commerciali naturali, i nostri centri storici sono i luoghi più sicuri dove passeggiare. Ovviamente la delibera verrà immediatamente trasmessa alla commissione competente e poi al Consiglio comunale che la dovrà approvare”.