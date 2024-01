Da Villasor a Oristano è festa per i nuovi centenari sardi

Quasi impossibile citare tutti coloro che, in questi giorni, hanno conquistato l’ambito traguardo, ossia quello di aver raggiunto il secolo di vita. Un fenomeno ampiamente studiato dagli esperti di tutto il mondo, che vogliono capire quale sia il segreto che, l’antica Isola del Mediterraneo, custodisce al fine di regalare una aspettativa di vita da far invidia. I dati ufficiali espongono che “in media, per ogni 100 mila europei, ci sono 8 persone che hanno vissuto fino a cento anni. E solo in Sardegna il numero dei residenti che hanno superato i 100 anni arriva a ben 22 ogni 100 mila. Questo fatto è ancora più rilevante se consideriamo che l’intera popolazione dell’isola conta poco più di un milione e mezzo di persone”. Grande festa, allora, per tutti coloro che confermano che, tra i confini dell’Isola, possa celarsi l’elisir di lunga vita. Ieri, Massimo Pinna, sindaco di Villasor, ha festeggiato a nome di tutta la comunità, “il centesimo compleanno di signora Esolina Matta, zia Isolina per tutti. Signora Esolina ha cresciuto insieme al marito 4 figli, ha 11 nipoti e 5 pronipoti, e’ lucidissima e in buono stato di salute. Bellissimo il saluto che mi ha fatto sull’uscio di casa sua mentre andavo via, dicendomi che ci saremmo incontrati in giro per le vie del paese”. “Giornate storiche e che resteranno nella storia della nostra comunità” da Mandas, il primo cittadino Umberto Oppus, omaggia Lidia Tocco, 100 anni appena compiuti. Anche a Oristano e Abbasanta grande festa per i nuovi centenari, come a Barumini qualche giorno fa per Elena Fanari. “Nata a Barumini e vedova di Ghiani Antonio, ha festeggiato il compleanno tra i parenti, che l’hanno raggiunta nella comunità Residenziale per anziani di Villa Sant’Antonio, in cui vive attualmente”. Immancabile “l’omaggio della Comunità di Barumini, ed il ricordo commosso del suo Paese” ha comunicato l’istituzione locale.