Palazzo Bacaredda ha ospitato oggi la premiazione di Sabrina Piras, atleta cagliaritana trionfatrice nella disciplina delle racchette da neve ai Giochi mondiali invernali Special Olympics 2025, svoltisi a Torino dall’8 al 15 marzo. L’evento ha visto la partecipazione di 1.500 atleti provenienti da 102 Paesi.

Sabrina, 55 anni, la più giovane di sette fratelli, ha affrontato fin dall’infanzia difficoltà motorie e comunicative, riuscendo con determinazione a superarle. Nel 2008 ha combattuto contro un tumore, dimostrando una straordinaria forza d’animo. Dal 2011 è seguita dall’associazione Millesport, che l’ha supportata nel percorso sportivo.

La vittoria di Torino rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un riconoscimento per l’impegno delle associazioni che promuovono lo sport inclusivo. La cerimonia si è svolta prima della seduta del Consiglio comunale, con grande emozione e orgoglio per l’intera comunità.