Se ne è andato nella notte Octay Stroici, l’operaio romeno di 66 anni rimasto intrappolato nel crollo alla Torre dei Conti a Roma avvenuto ieri mattina.

11 ore di lavoro incessante da parte dei soccorritori e dei vigili del fuoco che hanno rischiato la loro vita per salvare il 66enne. Purtroppo, le ferite riportate erano troppo gravi ed è deceduto al Policlinico Umberto I.

Stroici è rimasto cosciente tutto il tempo dei soccorsi mentre fuori la moglie e la figlia lo aspettavano.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta omicidio colposo e disastro colposo, mentre l’area interessata è stata posta sotto sequestro.