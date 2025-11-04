Dedicato a chi per la prima volta vuole cimentarsi nella ricerca delle proprie radici, all’Archivio storico comunale di Cagliari, laboratorio “Alberi di famiglia: primi passi per la ricerca genealogica”. Gratuito, l’appuntamento è in programma martedì 11 novembre dalle ore 17, allo Spazio Eventi al piano secondo della MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli n. 164.

Il percorso si propone di dare le prime basi per la ricerca genealogica in archivio, illustrando tipologie di istituti e loro documentazione: è prevista una visita virtuale agli altri archivi, che conservano materiale utile per la ricerca. Inoltre, attraverso fonti storiche e documenti originali, come censimenti e registri di leva, si potrà andare alla riscoperta del passato familiare.

La partecipazione all’incontro è consentita solo su prenotazione (max 20 partecipanti).

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 070.6773864 o inviare una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected]