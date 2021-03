Covid, un caso di variante inglese a Maracalagonis: la sindaca chiude la scuola

“Vi comunico ufficialmente l’accertata positività alla Variante da Covid 19 di un caso presso la scuola dell’infanzia di via Garibaldi, comunicato in data odierna sia dalla Scuola che da Ats”. L’annuncio è della sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda.

“Sentito telefonicamente il Responsabile Ats, in attesa della mail ufficiale, ho immediatamente disposto su sua disposizione, la chiusura della Scuola dal 4 marzo 2021 fino al 12 marzo 2021 compreso. A breve verrà pubblicata l’ordinanza sindacale con la chiusura totale del plesso. Non nascondo la mia preoccupazione per il momento delicato che il paese, a causa della nuova variante, sta vivendo. Stiamo monitorando la situazione generale , giorno per giorno, in stretto contatto con la ATS e la dirigenza scolastica”.