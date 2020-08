Covid in Sardegna, quei 470 turisti bloccati in attesa del test il simbolo dell’estate del Covid 2020

Sardegna, quei 470 turisti bloccati in attesa del test il simbolo dell’estate del Covid 2020. Tutti lì, bloccati in Sardegna, in 470 che erano venuti sognando una bellissima vacanza, e ora sono fermi ad aspettare il tampone: in due hanno tentato di scappare verso l’aeroporto, li hanno bloccati e portati indietro. L’isola di Santo Stefano, col mare magico di La Maddalena accanto, si scopre quasi blindata: da Carloforte a Nuxis, da Orosei a Tertenia, dopo Ferragosto e con la chiusura delle discoteche è tornato il timore, mentre salgono i contagi, oggi dodici nell’Isola contro i sette di ieri.

Il villaggio turistico alla Maddalena è in isolamento da lunedì sera: tutti lì, col fiato sospeso, dopo che un dipendente è stato trovato positivo ed è scattata richiesta di tamponi per tutti, turisti e operatori. Non sono in quarantena, ma devono aspettare i risultati. Un caso che ci intreccia con quello di Porto Rotondo, dove le chat dei ragazzi romani che hanno partecipato alla festa con diversi contagi ribollono: “Rega, è grave, stiamocene per i fatti nostri”. Tra i primi contagiati, anche un dj. Il dopo Ferragosto porta nuvole nere e tanta tensione.