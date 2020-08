Fa il tampone e arriva in Sardegna prima dell’esito: “Turista positivo a Santa Teresa di Gallura”

Ha viaggiato all’estero, poi è tornato in Italia e si è sottoposto al tampone. Il giorno successivo è partito e arrivato a Santa Teresa di Gallura: “Il 15 agosto, quando gli è stato comunicato dall’azienda sanitaria di provenienza”. L’esito della positività è stato comunicato al sindaco Ilario Pisciottu “dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Tempio Pausania. È stato immediatamente sottoposto alla quarantena vigilata ed è in buone condizioni di salute.

L’origine del contagio, così come riferito dal personale sanitario sarebbe da imputarsi a una precedente vacanza del soggetto positivo all’estero. È mio dovere informare la comunità che al non sussistono particolari criticità e la situazione, così come comunicata dagli organismi sanitari, risulta essere sotto controllo”.

“In questa particolare fase ricordo e raccomando le seguenti regole di comportamento: evitare gli assembramenti, rispettare la distanza di almeno 1 metro dalle persone non conviventi, lavarsi le mani con frequenza, o utilizzare gel alcolici, usare la mascherina facciale per la protezione delle vie aeree, nei locali chiusi e aperti al pubblico. Usare la mascherina facciale per la protezione delle vie aeree dalle 18 alle sei anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Una particolare raccomandazione ai gestori e titolari di esercizi pubblici e locali commerciali: tutto il personale deve indossare continuativamente la mascherina durante il turno di lavoro, i tavoli e le sedie di bar e ristoranti devono essere posizionati in modo tale da consentire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone, obbligo di far indossare la mascherina ai clienti all’interno dei locali, facendo rispettare le distanze di sicurezza e igienizzare costantemente tutte le superfici a contatto con il pubblico”.