Cagliari, Peugeot con quattro tedeschi si schianta sul guard rail: tutti i turisti in ospedale. Una Peugeot guidata da un cittadino tedesco di 28 anni con a bordo altre tre persone anch’esse di nazionalità tedesca, percorreva la bretella che per chi proviene dal ponte Vittorio collega l’asse mediano con il quartiere di Genneruxi. All’altezza della biforcazione tra Genneruxi e Quartu S. E., a causa di una perdita di controllo si è schiantata sul guard rail. I quattro occupanti sono rimasti feriti e venivano soccorsi dal 118 e trasportati nei PS degli ospedali Marino e Santissima Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione del sinistro e i Vigili del Fuoco.