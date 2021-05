Costretti ad andare da Cagliari a Milano per sostituire i colleghi in sciopero: “Assurdo, rischiano il linciaggio”

Chiamati a sostituire i colleghi lombardi che, da giorni, stanno scioperando per chiedere più diritti e una paga migliore. È questa la decisione di Mondo Convenienza, che ha già chiamato a raccolta i lavoratori di Elmas. “Partenza immediata per domenica 23 maggio”, così si legge nella nota diramata dalla Cgil, una diffida firmata da Massimiliana Tocco. Contattata da Casteddu Online, la Tocco spiega che “è una decisione folle e inaccettabile, i lavoratori sardi rischiano di essere linciati dai loro colleghi milanesi, impegnati in una battaglia, da giorni, per avere diritti e trattamenti economici migliori. Vogliono far partire i 22 lavoratori e tutti i furgoncini, è chiaro che hanno anche paura, in caso di rifiuto, di avere guai con l’azienda”.

La Tocco prosegue: “Una simile iniziativa di sostituzione dei lavoratori in sciopero configurerebbe un palese comportamento antisindacale sanzionabile a norma di legge”, denuncia la segretaria Filt Cgil che, dopo la lettera di diffida, attende “immediate disposizioni di revoca della trasferta”.