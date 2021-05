Cagliari, addio al re del basket sardo: muore a 69 anni Mario Vascellari

Lutto nel mondo del basket sardo. È morto a 69 anni uno dei re della palla a spicchi, Mario Vascellari. Ha giocato in serie A2 e anche A1, vestendo la maglia della storica Brill Cagliari dal 1969 al 1976, per poi giocare nella Libertas Oristanese, nell’Olimpia Cagliari e, infine, dal 1981 al 1984, nell’Esperia Cagliari. Un grande giocatore, capace di far infiammare i tifosi assiepati nei palazzetti durante i match di basket. Grande il lutto di colleghi, amici e conoscenti di Vascellari: “Mario era profeta in patria,era un ragazzo d’oro .Oggi ci ha lasciato,prematuramente. Riposa in pace gigante buono della via Verdi della nostra fanciullezza”.

Molto toccante anche il ricordo del capogruppo dei Progressisti al Comune di Cagliari, Marco Benucci: “Con Vascellari ho collaborato per tanti anni, anch’io sono un giocatore di basket da tempo”, ricorda Benucci, contattato da Casteddu Online. Su Fb il suo ricordo personale: “A volte non ci sono proprio parole per descrivere la tristezza che si prova in certi momenti. Zio Mario, Marione così ti chiamavo, non sei stato soltanto uno dei più grandi giocatori del Brill Cagliari, dell’Olimpia o dell’Esperia. Sei stato un compagno di staff, di avventure ma anche un compagno di vita per tantissimi anni. Un altro pezzo del nostro storico team che prematuramente ci ha lasciato. Mi mancherà vederti sugli spalti a vedere e commentare qualche partita del nostro amato sport, la pallacanestro. Quanto amore, dedizione, impegno e tempo hai dato a questo sport lo sanno tutti. Per questo oggi posso affermare con certezza che il Mondo della Palla a Spicchi ha perso un pezzo di storia importante. Ciao Zio Mario mi mancherai tantissimo, che la terra ora ti sia lieve, salutaci Giannixeddu. Con te oggi se ne va un altro pezzo del mio cuore”.