Droga a Serdiana, due arresti: gli stupefacenti nascosti in casa e in un ovile

Periodicamente i carabinieri svolgono servizi coordinati di controllo agli ovili per la ricerca di armi, situazioni di lavoro nero o stupefacenti. Ieri, a Serdiana, i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Dolianova, unitamente ai militari della Stazione del luogo e di quella di Senorbì, coadiuvati da due squadre dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta, da una unità cinofila del Nucleo di Cagliari, e da una Squadra del Nucleo Ispettorato del Lavoro del capoluogo, per quanto attiene alle verifiche di carattere giuslavoristico, nel corso di una perquisizione d’iniziativa hanno tratto in arresto in flagranza di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 46enne di Dolianova domiciliato a Serdiana, presso l’ovile da questi gestito in località “Medau”.

Nel corso delle perquisizioni locali eseguite sono stati rinvenuti 47 grammi di cocaina suddivisa in più contenitori e un grammo e mezzo di marijuana più due bilancini di precisione. Dai primi accertamenti pare che l’arrestato usufruisca del reddito di cittadinanza. Qualora confermato gli verrà proposta la revoca del beneficio.

Perquisita anche l’abitazione di un giovane di 24 anni, alla periferia del paese, dove sono stati rinvenuti in più contenitori 130 grammi di marijuana e 40 di hashish, un bilancino di precisione e un macinino trita-erba (grinder). I due sono stati arrestati ognuno per i rispettivi addebiti, mentre un terzo, il proprietario del terreno, sarà segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti, essendogli stati rinvenuti 3 grammi di marijuana che egli ha dichiarato essere destinati al suo uso personale.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e la sostanza stupefacente, debitamente repertata, sarà custodita in attesa delle analisi che verranno svolte presso i laboratori del RIS di Cagliari. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.